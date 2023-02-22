Заслуженный артист РСФСР Борис Чунаев скончался на 86-м году жизни

Ведущий актер Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова», заслуженный артист РСФСР Борис Чунаев умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщается на сайте театра.

«Сегодня пришло тяжелое известие. На 86-м году жизни умер Борис Николаевич Чунаев, заслуженный артист РСФСР, ведущий артист нашего театра, яркий талантливый исполнитель ролей в легендарных спектаклях Марка Захарова «Тиль», «Поминальная молитва», «Диктатура совести», «Пролетая над гнездом кукушки» («Затмение»), «Юнона и Авось», - говорится в сообщении. Чунаев служил в «Ленкоме» с 1967 года.