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1 час назад

Заслуженный артист РСФСР Борис Чунаев скончался на 86-м году жизни

Агентство «Москва»иещё 15

Ведущий актер Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова», заслуженный артист РСФСР Борис Чунаев умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщается на сайте театра.

Заслуженный артист РСФСР Борис Чунаев скончался на 86-м году жизни
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

«Сегодня пришло тяжелое известие. На 86-м году жизни умер Борис Николаевич Чунаев, заслуженный артист РСФСР, ведущий артист нашего театра, яркий талантливый исполнитель ролей в легендарных спектаклях Марка Захарова «Тиль», «Поминальная молитва», «Диктатура совести», «Пролетая над гнездом кукушки» («Затмение»), «Юнона и Авось», - говорится в сообщении. Чунаев служил в «Ленкоме» с 1967 года.

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