Агата Муцениеце подала в суд на Прилучного

Актриса Агата Муцениеце подала в суд на бывшего мужа Павла Прилучного. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Суд назначен на 6 марта. Как заявляет издание, Муцениеце хочет выписать Прилучного из общей недвижимости в Москве. В иске заявлено, что артистка просит признать экс-супруга утратившим право пользования московской квартирой и снять с регистрационного учета.

Речь идет о четырехкомнатном квартире на северо-западе столицы России. Пара приобрела недвижимость незадолго до развода. По данным издания, сейчас жилье оценивается в 30 млн рублей.