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10 минут назад

Агата Муцениеце подала в суд на Прилучного

Газета.Ruиещё 2

Актриса Агата Муцениеце подала в суд на бывшего мужа Павла Прилучного. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Суд назначен на 6 марта. Как заявляет издание, Муцениеце хочет выписать Прилучного из общей недвижимости в Москве. В иске заявлено, что артистка просит признать экс-супруга утратившим право пользования московской квартирой и снять с регистрационного учета.

Речь идет о четырехкомнатном квартире на северо-западе столицы России. Пара приобрела недвижимость незадолго до развода. По данным издания, сейчас жилье оценивается в 30 млн рублей.

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Муцениеце и Прилучный развелись в 2020 году спустя 8 лет брака. В их союзе родились сын Тимофей и дочь Мия.

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