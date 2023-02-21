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29 минут назад

Мартиросян рассказал о болезни Бузовой

Елена Прошина

Комик и бывший резидент Comedy Club Гарик Мартиросян рассказал о том, что во время участия в шоу «Конфетка» певица Ольга Бузова перенесла тяжёлую болезнь. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Мартиросян рассказал о болезни Бузовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гарик отмечает, что во время съёмок Бузова была весёлой и энергичной, но на самом деле её температура поднималась до 40, а в гримёрке пользовалась медицинскими капельницами. При этом конкретный диагноз Мартиросян не назвал.

«Так получилось, что несколько программ, где она сидела в жюри, она была с температурой под 40. У нее нет голоса. Она была под капельницами в гримерке», – сказал он.

Ранее Ольга Бузова прокомментировала слухи о своей беременности.

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