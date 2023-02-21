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1 час назад

Анастасию Заворотнюк выписали из онкологической клиники

Lenta.ru

51-летнюю российскую актрису театра и кино Анастасию Заворотнюк выписали из столичной онкологической клиники. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Анастасию Заворотнюк выписали из онкологической клиники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника издания, звезду сериала «Моя прекрасная няня» забрал домой ее супруг, фигурист Петр Чернышев.

С сентября прошлого года Заворотнюк находилась в частной клинике, где проходила лечение от последствий глиобластомы головного мозга, диагностированной ей в 2019 году.

Появились подробности о состоянии Анастасии Заворотнюк

Врач-онколог, доктор медицинских наук Игорь Долгополов в разговоре с изданием сообщил, что средняя продолжительность жизни четырех из пяти пациентов с таким диагнозом — 1,5-2 года.

«Четыре года жизни — это очень хороший результат. Хотя такие пациенты могут быть и полностью излечены, если опухоль удается удалить и удачно провести лучевую терапию, чтобы уничтожить микроскопические остатки», — объяснил Долгополов.

Шоу-бизнес,Петр Чернышев,Анастасия Заворотнюк,
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