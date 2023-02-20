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26 минут назад

Филипп Киркоров назвал причину своего одиночества

Ovideo.ru

Исполнитель Филипп Киркоров, наконец, назвал причину своего одиночества. Король поп-сцены признался с вершенных грехах, которые разрушили все его прошлые отношения. По словам 55-летнего артиста, основной причиной всех предыдущих неудач в личной жизни мужчины стала его неверность.

Филипп Киркоров назвал причину своего одиночества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Откровениями на тему своей личной жизни артист поделился на съемках очередного сезона шоу «Маска» на НТВ. Он завел разговор об изменах с одним из участников проекта. Филипп Бедросович задал звезда, выступающей в костюме Шаурмы каверзный вопрос, после чего выразил и свою позицию.

«Поэтому я одинок, поэтому со мной и развелись. Потому что я всегда налево ходил», - признался звездный артист.

Всем известно, что последней супругой автора хита «Цвет настроения синий» стала Алла Пугачева. Примадонна ныне живет с мужем и детьми в Израиле. Из-за высказываний артиста на телевидении многие фанаты пришли к выводу, что разрыв брака Киркорова с Пугачевой закончился из-за предательства со стороны поп-короля.

Кстати говоря, ранее Киркоров не стал осуждать отъезд бывшей жены из России и попросил поклонников «оставить в покое великую певицу и бабушку», назвав ее гордостью страны. Филипп Бедросович напомнил всем, что на песнях артистки выросло не одно поколение наших соотечественников.

На минувшей неделе в прессе обсуждались слухи о проблемах Аллы Борисовны со здоровьем. Об этом пошли разговоры после того, как фанатов напугали серьезные изменений Примадонны в голосе. Многим показалось, что на опубликованном семейном видео звезда сцены хрипела и с огромным трудом произносила слова.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
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