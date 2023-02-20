"Поэтому и развелись": Киркоров на "Маске" признался, что изменял Пугачевой

Во время шоу "Маска" на НТВ народный артист РФ Филипп Киркоров сделал неожиданное признание.

Фото: Владимир Родионов/ РИА Новости Владимир Родионов/ РИА Новости

Во время обсуждения выступления неизвестной артистки в образе Шаурмы она заявила, что является "верной невестой" и "налево не ходит", отреагировав таким образом на предложение ведущего Вячеслава Макарова, адресованное Алексею Воробьёву, "к ней присмотреться".

На это Киркоров ответил, что "всегда ходил налево", и именно поэтому он одинок. "Поэтому со мной и развелись", - то ли в шутку, то ли всерьёз прокомментировал певец.

Известно, что артист был официально женат только один раз - на Алле Пугачёвой. Их брак просуществовал 11 лет, с 1994 по 2005 год.