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1 час назад

Ваенга отменила концерты из-за болезни

Ирина Лебедева

Елена Ваенга с сожалением сообщила о переносе ближайших концертов. Артистка не может петь – у нее диагностировали ларингит. Концерты в Ессентуках, Краснодаре, Ростове, Таганроге, Воронеже и Липецке переносятся. Выйти на сцену певица сможет не ранее чем через месяц, - пишет Экспресс-Газета.

Ваенга отменила концерты из-за болезни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я живой человек. Так произошло. Мы уже выехали в тур. Вчера я отпела один концерт. Это было ужасно, потому что мне было очень стыдно перед зрителями. Ну я не пела. Это издевательство», — сказала Елена Ваенга.

Ваенга попросила владельцев концертных площадок, которые должны принять ее и команду с пониманием отнестись к организаторам.

«Мы предоставим все документы из больницы Ростова-на-Дону, о том, что я действительно заболела», - пояснила она.

Ревва отменил выступления в Краснодаре и Ростове-на-Дону

Осенью Ваенга также из-за нездоровья отменила концерты в Подмосковье.

Шоу-бизнес,Елена Ваенга,
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