Ваенга отменила концерты из-за болезни

Елена Ваенга с сожалением сообщила о переносе ближайших концертов. Артистка не может петь – у нее диагностировали ларингит. Концерты в Ессентуках, Краснодаре, Ростове, Таганроге, Воронеже и Липецке переносятся. Выйти на сцену певица сможет не ранее чем через месяц, - пишет Экспресс-Газета.
«Я живой человек. Так произошло. Мы уже выехали в тур. Вчера я отпела один концерт. Это было ужасно, потому что мне было очень стыдно перед зрителями. Ну я не пела. Это издевательство», — сказала Елена Ваенга.
Ваенга попросила владельцев концертных площадок, которые должны принять ее и команду с пониманием отнестись к организаторам.
«Мы предоставим все документы из больницы Ростова-на-Дону, о том, что я действительно заболела», - пояснила она.
Осенью Ваенга также из-за нездоровья отменила концерты в Подмосковье.