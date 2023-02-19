В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
42 минуты назад

Успенская поссорилась со своим пластическим хирургом

Ирина Лебедева

Тимур Хайдаров – один из самых известных и востребованных пластических хирургов в России. На его счету немало восторженных отзывов от воспользовавшихся его услугами звезд шоу-бизнеса.

Успенская поссорилась со своим пластическим хирургом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С большинством клиентов у Тимура остаются хорошие, дружеские отношения. Но с Любовью Успенской произошло недоразумение, о котором Хайдеров рассказал журналистам super.ru.

«Люба Успенская — большая артистка с характером и волевыми качествами. Она была одной из первых, кто вытащил меня на телевидение. Помню, во время совместного эфира на RU TV она показала свою попу и сказала: «Это он ее сделал».

Как-то раз, предварительно обсудив это с Любой, я рассказал в интервью о проделанной нами работе. Один из желтушных телеканалов нарезал его так, что смыслы сильно исказились. На этом фоне мы с Успенской разругались, прямо скажем, в сопли и перестали общаться», - признался Тимур.

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина исправила последствия травмы челюсти с помощью пластических операций. Мать Татьяны, Любовь Успенская, которая верит, что дочь сможет стать известной певицей, не скрывает, что на восстановление внешности потратила шестизначную сумму.

Шоу-бизнес,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий