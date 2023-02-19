Успенская поссорилась со своим пластическим хирургом

Тимур Хайдаров – один из самых известных и востребованных пластических хирургов в России. На его счету немало восторженных отзывов от воспользовавшихся его услугами звезд шоу-бизнеса.
С большинством клиентов у Тимура остаются хорошие, дружеские отношения. Но с Любовью Успенской произошло недоразумение, о котором Хайдеров рассказал журналистам super.ru.
«Люба Успенская — большая артистка с характером и волевыми качествами. Она была одной из первых, кто вытащил меня на телевидение. Помню, во время совместного эфира на RU TV она показала свою попу и сказала: «Это он ее сделал».
Как-то раз, предварительно обсудив это с Любой, я рассказал в интервью о проделанной нами работе. Один из желтушных телеканалов нарезал его так, что смыслы сильно исказились. На этом фоне мы с Успенской разругались, прямо скажем, в сопли и перестали общаться», - признался Тимур.
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина исправила последствия травмы челюсти с помощью пластических операций. Мать Татьяны, Любовь Успенская, которая верит, что дочь сможет стать известной певицей, не скрывает, что на восстановление внешности потратила шестизначную сумму.