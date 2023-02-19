Билан вспомнил о травме, нанесенной ему Краймбрери

Дима Билан был гостем программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. Он поделился с журналистами не самым приятным воспоминанием. Оказывается, певец сильно пострадал во время выступления с Мари Краймбрери.
Артисты исполняли песню «Ты не моя пара» на Big Love Show. Билан и Краймбрери боксировали прямо на сцене, и девушка, по словам певца, явно не рассчитала силу удара. В итоге у Билана оказалось сломано ребро, - сообщает портал vokrug.tv.
«Сломано всего одно ребро. Всего лишь одно ребро сломала она мне. Но я ее, конечно, трогать не стал. Я знаю, как в нашей стране, к этому относятся. Нельзя трогать женщин», — резюмировал исполнитель.
В декабре прошлого года Билан отпраздновал 41-й день рождения. Он с трудом осознает свой возраст, и при этом из-за «сюрпризов судьбы» успел переосмыслить свою жизнь.