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17 минут назад

Рэпера Pharaon поздравляют с бракосочетанием

Ирина Лебедева

Глеб Голубин, известный публике под псевдонимом Pharaon, сегодня опубликовал на своей страничке в социальной сети фотографию, где запечатлены две руки – мужская и женская – с кольцами на безымянных пальцах.

Рэпера Pharaon поздравляют с бракосочетанием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глеб редко общается с журналистами и не делится в социальных сетях подробностями личной жизни. Поклонники ранее узнали, что музыкант уже полгода встречается с финалисткой шоу «Битва Экстрасенсов» Соней Егоровой. Сам Pharaon эти слухи никак не комментировал.

Как сообщает портал slovodel.com, подписчики сделали вывод, что Голубин женился, и активно поздравляют молодого рэпера с бракосочетанием.

Еще несколько лет назад Глеб Голубин рассказывал журналистам, что ему нравится иметь возможность жить в разных местах и в разных квартирах, чтобы не быть привязанным к какому-то конкретному месту. Поэтому музыкант предпочитал снимать жилье.

Но с течением времени взгляды Глеба изменились. Скитаться по чужим углам ему надоело, и теперь он – владелец большой квартиры в центре столицы.

Шоу-бизнес,Глеб Голубин,
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