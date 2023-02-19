Рэпера Pharaon поздравляют с бракосочетанием

Глеб Голубин, известный публике под псевдонимом Pharaon, сегодня опубликовал на своей страничке в социальной сети фотографию, где запечатлены две руки – мужская и женская – с кольцами на безымянных пальцах.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Глеб редко общается с журналистами и не делится в социальных сетях подробностями личной жизни. Поклонники ранее узнали, что музыкант уже полгода встречается с финалисткой шоу «Битва Экстрасенсов» Соней Егоровой. Сам Pharaon эти слухи никак не комментировал.

Как сообщает портал slovodel.com, подписчики сделали вывод, что Голубин женился, и активно поздравляют молодого рэпера с бракосочетанием.

Еще несколько лет назад Глеб Голубин рассказывал журналистам, что ему нравится иметь возможность жить в разных местах и в разных квартирах, чтобы не быть привязанным к какому-то конкретному месту. Поэтому музыкант предпочитал снимать жилье.