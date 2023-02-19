Рэпер Баста добился запрета туалетной воды Basta

Музыкант Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, добился отмены регистрации товарного знака для туалетной воды Basta, соответствующее решение опубликовано в картотеке арбитражных дел. К музыканту товарный знак не имел никакого отношения и был зарегистрирован в 2005 году производителем Brocard Group.
Регистрация товарного знака действовала до 2024 года, но рэпер обратился в арбитражный суд в январе прошлого года, чтобы досрочно прекратить его действие.
Ранее, как сообщает РИА Новости, музыкант добился досрочной отмены товарного знака Basta для вина.
В обоих случаях третьей стороной по делу выступал Роспатент.
В обоих случаях суд пришел к выводу, что наименования продуктов ассоциируются у покупателей с творчеством музыканта. А раз он с этими брендами не связан, то и регистрация торговой марки должна быть отозвана.