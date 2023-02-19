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1 час назад

Литвинова приехала в Россию

Ирина Лебедева

Рената Литвинова уже год живет во Франции Еще в 2015 году она приобрела апартаменты в Париже.

Литвинова приехала в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

56-летняя звезда неоднократно признавалась, что скучает по России, несмотря на то, что активно пытается реализовать себя за рубежом. Рената пишет сценарии, ставит спектакли и гастролирует с ними. Даже пробовала себя в качестве модели на показе Balenciaga, - рассказывает портал woman.ru.

Поклонники не перестают надеяться, что заграничный вояж артистки завершится, и она вернется в Россию. И вот в своем микроблоге Литвинова объявила, что приехала на Родину.

По очень важному семейному поводу – у ее мамы день рождения. В силу пожилого возраста ее родительница не захотела переезжать в чужую страну, и Рената приехала к ней сама.

Ранее актриса кино и театра Рената Литвинова опубликовала фотографию с певицей Земфирой*. Обе находились в Париже на премьерном показе моноспектакля «Кактус». Заслуженная артистка РФ является постановщиком пьесы. Она снята по мотивам одноименного клипа Земфиры.

* Признана иноагентом в РФ.

Шоу-бизнес,Рената Литвинова,
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