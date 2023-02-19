Малежик объяснил рождение внебрачного сына

«Она начала меня пилить, что надо развестись, чтобы она была квартиросъемщицей одна. Я говорил ей, что это плохая примета. Она настояла, сказала, что может и сама развестись. Жена у меня властная тетка, поэтому мне ничего не оставалось делать», - рассказал Малежик.