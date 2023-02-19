Малежик объяснил рождение внебрачного сына

Вячеслав Малежик уже 46 лет живет со своей женой Татьяной. Супруги вырастили двоих сыновей – Никиту и Ивана. При этом семейная жизнь пары сложилась так, что Иван был рожден вне брака.
Вячеслав объяснил, что им с Татьяной пришлось временно развестись, чтобы решить квартирный вопрос, - информируют 7days.ru
«Она начала меня пилить, что надо развестись, чтобы она была квартиросъемщицей одна. Я говорил ей, что это плохая примета. Она настояла, сказала, что может и сама развестись. Жена у меня властная тетка, поэтому мне ничего не оставалось делать», - рассказал Малежик.
В этот период и появился на свет сын Иван. Позднее супруги вновь узаконили отношения.
Ранее Малежик заявил, что многие из его окружения «отсеялись» после инсульта. Музыкант перенес недуг в 2017 году. Сам он рассказывал, что причиной болезни стало беспечное отношение к здоровью.