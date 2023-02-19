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16 минут назад

Малежик объяснил рождение внебрачного сына

Ирина Лебедева

Вячеслав Малежик уже 46 лет живет со своей женой Татьяной. Супруги вырастили двоих сыновей – Никиту и Ивана. При этом семейная жизнь пары сложилась так, что Иван был рожден вне брака.

Малежик объяснил рождение внебрачного сына
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вячеслав объяснил, что им с Татьяной пришлось временно развестись, чтобы решить квартирный вопрос, - информируют 7days.ru

«Она начала меня пилить, что надо развестись, чтобы она была квартиросъемщицей одна. Я говорил ей, что это плохая примета. Она настояла, сказала, что может и сама развестись. Жена у меня властная тетка, поэтому мне ничего не оставалось делать», - рассказал Малежик.

В этот период и появился на свет сын Иван. Позднее супруги вновь узаконили отношения.

Ранее Малежик заявил, что многие из его окружения «отсеялись» после инсульта. Музыкант перенес недуг в 2017 году. Сам он рассказывал, что причиной болезни стало беспечное отношение к здоровью.

Шоу-бизнес,Вячеслав Малежик,
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