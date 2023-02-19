В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
1 час назад

Лепс выступил против поздравлений с 8 марта

Ирина Лебедева

Григорий Лепс навлек на себя гнев миллионов россиянок. Скандальный певец заявил в эфире федерального телеканала, что Международный женский день – праздник «неправильный, выдуманный», и что он никогда никого с ним не поздравляет, даже своих любимых женщин.

Лепс выступил против поздравлений с 8 марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом представительниц прекрасного пола артист обозвал «бабами». Досталось и его новой возлюбленной, имя которой Григорий раскрывать не стал, - информирует НТВ.

«Обойдется! Кукиш с маслом ей. Я вообще этот праздник не признаю. Я баб своих даже не поздравляю! Это неправильный праздник, выдуманный», — высказался Лепс.

Как пишет Экспресс Газета, в социальных сетях певца сразу появилось множество гневных комментариев. Разочаровавшиеся в своем кумире поклонницы сообщают, что Лепс ведет себя возмутительно: оскорбляет женщин, но при этом прекрасно зарабатывает на концертах в преддверии праздника.

Ранее Григорий Лепс категорически отказался выступать с концертами в США, несмотря на то что в Штатах были отменены введенные против него ограничительные меры.

Шоу-бизнес,Григорий Лепс,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий