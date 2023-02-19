Лепс выступил против поздравлений с 8 марта

Григорий Лепс навлек на себя гнев миллионов россиянок. Скандальный певец заявил в эфире федерального телеканала, что Международный женский день – праздник «неправильный, выдуманный», и что он никогда никого с ним не поздравляет, даже своих любимых женщин.

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При этом представительниц прекрасного пола артист обозвал «бабами». Досталось и его новой возлюбленной, имя которой Григорий раскрывать не стал, - информирует НТВ.

«Обойдется! Кукиш с маслом ей. Я вообще этот праздник не признаю. Я баб своих даже не поздравляю! Это неправильный праздник, выдуманный», — высказался Лепс.

Как пишет Экспресс Газета, в социальных сетях певца сразу появилось множество гневных комментариев. Разочаровавшиеся в своем кумире поклонницы сообщают, что Лепс ведет себя возмутительно: оскорбляет женщин, но при этом прекрасно зарабатывает на концертах в преддверии праздника.