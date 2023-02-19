Актера Ричарда Гира госпитализировали

Американский актер Ричард Гир попал в больницу с пневмонией. Его госпитализировали во время отпуска в Мексике.

73-летний актер вместе с детьми отмечал 40-летие своей супруги Алехандры Сильвы в загородном доме в курортном поселке Нуэво-Вальярта. Еще накануне поездки у него начался сильный кашель, который продолжался весь отпуск, пишет TMZ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Все стало настолько плохо, что ему пришлось лечь в больницу, где, как нам сказали, у него диагностировали пневмонию», - рассказал инсайдер.