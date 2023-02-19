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11 минут назад

Актера Ричарда Гира госпитализировали с пневмонией

Слово и Дело

Американский актер Ричард Гир попал в больницу с пневмонией. Его госпитализировали во время отпуска в Мексике.

Актера Ричарда Гира госпитализировали
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

73-летний актер вместе с детьми отмечал 40-летие своей супруги Алехандры Сильвы в загородном доме в курортном поселке Нуэво-Вальярта. Еще накануне поездки у него начался сильный кашель, который продолжался весь отпуск, пишет TMZ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Все стало настолько плохо, что ему пришлось лечь в больницу, где, как нам сказали, у него диагностировали пневмонию», - рассказал инсайдер.

По информации источников, в больнице Гиру прописали антибиотики и оставили на ночь. Отмечается, что сейчас актер чувствует себя лучше.

Шоу-бизнес,Ричард Гир,
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