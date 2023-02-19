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1 час назад

Актера Федора Дунаевского супруга выгнала из квартиры в центре Москвы

Слово и Дело

Звезду фильма «Курьер» Федора Дунаевского супруга Ирина выгнала из квартиры в центре Москвы. Об этом он рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Актера Федора Дунаевского супруга выгнала из квартиры в центре Москвы
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Женщина подала заявление на развод с Дунаевским после 17 лет брака в конце 2022 года. Через суд они решали вопрос об алиментах и месте проживания общих детей.

Актер утверждает, что квартиру он приобрел еще до женитьбы. Супруги планировали уехать в Германию, из-за чего Дунаевскому пришлось переоформить свою недвижимость на жену.

Она в итоге осталась собственником квартиры. Теперь актер живет в маленькой подмосковной квартире своего отца.

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