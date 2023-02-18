Билан пожаловался на кризис среднего возраста

Недавно Диме Билану исполнился 41 год. И, несмотря на то, что он считается одним из самых успешных и востребованных российских артистов и был победителем конкурса «Евровидение», артист считает, что чем старше он становится, тем реже чувствует себя счастливым.
Так, после сольного концерта Дима Билан пообщался с журналистами, - пишет «Комсомольская Правда». Он признался, что несмотря на свой позитивный сценический образ, ему порой сложно справляться со своим эмоциональным состоянием.
«40 лет для меня определенный рубикон. Очень тяжело переживаю этот возраст. Все навалилось сразу: разочарования и предательство близких, проблемы со сном и со здоровьем в целом. Все говорят переоценка, но так и есть. Просто немного шорох пропадает, и ты видишь все, как есть. Кто из себя, что представляет. Кто — по-настоящему, кто — понарошку», — признался певец.
«В последние годы жизнь меня покидала - я прошел серьезную внешнюю и внутреннюю трансформацию», ранее сообщил певец, конкретизируя, что все началось со сломанной ноги, а потом был сложный «ковидный» год – «тяжелый период для всех нас, настоящее испытание».
Как говорит Дима, он много на себя взвалил и, видимо, переоценил свои силы.
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