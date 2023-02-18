Билан пожаловался на кризис среднего возраста

«40 лет для меня определенный рубикон. Очень тяжело переживаю этот возраст. Все навалилось сразу: разочарования и предательство близких, проблемы со сном и со здоровьем в целом. Все говорят переоценка, но так и есть. Просто немного шорох пропадает, и ты видишь все, как есть. Кто из себя, что представляет. Кто — по-настоящему, кто — понарошку», — признался певец.