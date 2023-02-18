В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
37 минут назад

Билан пожаловался на кризис среднего возраста

Ирина Лебедева

Недавно Диме Билану исполнился 41 год. И, несмотря на то, что он считается одним из самых успешных и востребованных российских артистов и был победителем конкурса «Евровидение», артист считает, что чем старше он становится, тем реже чувствует себя счастливым.

Билан пожаловался на кризис среднего возраста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, после сольного концерта Дима Билан пообщался с журналистами, - пишет «Комсомольская Правда». Он признался, что несмотря на свой позитивный сценический образ, ему порой сложно справляться со своим эмоциональным состоянием.

«40 лет для меня определенный рубикон. Очень тяжело переживаю этот возраст. Все навалилось сразу: разочарования и предательство близких, проблемы со сном и со здоровьем в целом. Все говорят переоценка, но так и есть. Просто немного шорох пропадает, и ты видишь все, как есть. Кто из себя, что представляет. Кто — по-настоящему, кто — понарошку», — признался певец.

Instagram (организация запрещена в России)*

«В последние годы жизнь меня покидала - я прошел серьезную внешнюю и внутреннюю трансформацию», ранее сообщил певец, конкретизируя, что все началось со сломанной ноги, а потом был сложный «ковидный» год – «тяжелый период для всех нас, настоящее испытание».

Как говорит Дима, он много на себя взвалил и, видимо, переоценил свои силы.

* Instagram (запрещен в РФ), принадлежит компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

Шоу-бизнес,Дима Билан,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий