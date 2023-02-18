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45 минут назад

Бизнес супруги Малинина пострадал от хакеров

Ирина Лебедева

Жена Александра Малинина Эмма пожаловалась на хакеров, взломавших ее аккаунт в социальной сети.

Бизнес супруги Малинина пострадал от хакеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не могу передать словами, как неприятно видеть, что кто-то на твоих глазах хозяйничает у тебя в профиле – сравнимо с ограблением. Много постов и текстов, в которые я вкладывала душу и время и которые были полезны для вас, оказались удалены. Несколько самых продуктивных лет буквально стерты за несколько часов!» - возмутилась бизнесвумен.

Жена певца – владелица клиники женского здоровья в Германии. И микроблог являлся, в том числе, ее бизнес-аккаунтом. В нем она общалась со своими клиентами, давала советы и консультации, - рассказывает издание 7days.ru.

Александр Малинин известен такими песнями, как «Поручик Голицын», «Гусарская баллада», «Коррида» и «Ночь», а также своими версиями русских народных песен и романсов. На своей нынешней супруге Эмме певец женился в 1990 году.

Шоу-бизнес,Александр Малинин,
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