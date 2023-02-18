Бизнес супруги Малинина пострадал от хакеров

«Не могу передать словами, как неприятно видеть, что кто-то на твоих глазах хозяйничает у тебя в профиле – сравнимо с ограблением. Много постов и текстов, в которые я вкладывала душу и время и которые были полезны для вас, оказались удалены. Несколько самых продуктивных лет буквально стерты за несколько часов!» - возмутилась бизнесвумен.