Бизнес супруги Малинина пострадал от хакеров

Жена Александра Малинина Эмма пожаловалась на хакеров, взломавших ее аккаунт в социальной сети.
«Не могу передать словами, как неприятно видеть, что кто-то на твоих глазах хозяйничает у тебя в профиле – сравнимо с ограблением. Много постов и текстов, в которые я вкладывала душу и время и которые были полезны для вас, оказались удалены. Несколько самых продуктивных лет буквально стерты за несколько часов!» - возмутилась бизнесвумен.
Жена певца – владелица клиники женского здоровья в Германии. И микроблог являлся, в том числе, ее бизнес-аккаунтом. В нем она общалась со своими клиентами, давала советы и консультации, - рассказывает издание 7days.ru.
Александр Малинин известен такими песнями, как «Поручик Голицын», «Гусарская баллада», «Коррида» и «Ночь», а также своими версиями русских народных песен и романсов. На своей нынешней супруге Эмме певец женился в 1990 году.