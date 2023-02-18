Калашникова похвасталась подаренными бриллиантами

«На праздник всех влюбленных я получила в подарок бриллиантовые серьги и просто красивый бриллиант, из которого планирую сделать подвеску для своей мамы. Ну и конечно, как в песне «миллион алых роз», мой мужчина осыпал меня букетами», - рассказала Анна.