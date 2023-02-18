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1 час назад

Калашникова похвасталась подаренными бриллиантами

Ирина Лебедева

Анна Калашникова похвасталась презентами от своего возлюбленного. На День святого Валентина теледива получила бриллиантовый набор и охапки цветов. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

Калашникова похвасталась подаренными бриллиантами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На праздник всех влюбленных я получила в подарок бриллиантовые серьги и просто красивый бриллиант, из которого планирую сделать подвеску для своей мамы. Ну и конечно, как в песне «миллион алых роз», мой мужчина осыпал меня букетами», - рассказала Анна.

Журналисты определили, что на сайте ювелирного бренда Graff, такой набор, как у Калашниковой, стоит более 2 миллионов рублей.

Имя поклонника Калашникова пока не озвучивает, хотя заявляет, что он – личность всем известная. На красной дорожке кинопремии «Золотой орел» Анна появилась с футболистом Иваном Новосельцевым. Публика предположила, что эти подарки, возможно, сделал Анне он.

Светская львица Анна Калашникова является обладательницей жилья в Испании. Недалеко расположены апартаменты и других звезд. В частности, Андрея Панина.

Шоу-бизнес,Анна Калашникова,Андрей Панин,Иван Новосельцев,
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