Автор знаменитых хитов живет в коммуналке на пенсию по инвалидности

Поэт-песенник Светлана Белявская, написавшая хиты Игорю Николаеву, Филиппу Киркорову, Николаю Баскову, Михаилу Шуфутинскому, Ларисе Долиной и другим звездам, буквально выживает на пенсию по инвалидности, которая составляет около шести тысяч рублей.

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Больше всего поэтесса работала с Игорем Николаевым, которому написала песни «Королевство кривых зеркал», «Фантастика», «Бубенцы», «Разбитая чашка любви». Об этом рассказывает портал absatz.media.

Светлана — инвалид, у нее с рождения нет правой руки. О хорошей помощи в виде гонорарных отчислений речь не идет. По словам женщины, за написанные хиты ей переводят от 500 рублей до тысячи.

«Я не работаю… Какие у меня могут быть деньги? Никто не виноват, что я родилась такой, без руки, на то была воля Божья», — констатирует пожилая поэтесса.

Несколько лет назад Белявская продала жилплощадь в Перми и уехала в Москву. В итоге она вернулась в родной город ни с чем.