Наташа Королева заявила, что будет рада видеть бывшего мужа на своем юбилее

Певица Наташа Королева призналась в беседе с Prozvezd, что пригласила бывшего мужа Игоря Николаева на свой юбилейный концерт в Кремле. Королева отметила, что всегда рада видеть Николаева на своих выступлениях. Однако она не знает, придет ли тот на юбилейный концерт.
"Он сам принимает решения", - объяснила звезда.
Королева также вспомнила, как в 2016 году спела с бывшим мужем в Кремле. Она назвала их дуэт "прекрасным".
"Наши песни - это история. Они приносят людям радость, и я этому очень рада!" - заявила артистка.
Ранее Королева порадовалась, что ее сын Архип не интересуется шоу-бизнесом.