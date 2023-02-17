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51 минуту назад

Наташа Королева заявила, что будет рада видеть бывшего мужа на своем юбилее

Газета.Ru

Певица Наташа Королева призналась в беседе с Prozvezd, что пригласила бывшего мужа Игоря Николаева на свой юбилейный концерт в Кремле. Королева отметила, что всегда рада видеть Николаева на своих выступлениях. Однако она не знает, придет ли тот на юбилейный концерт.

Наташа Королева заявила, что будет рада видеть бывшего мужа на своем юбилее
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Он сам принимает решения", - объяснила звезда.

Королева также вспомнила, как в 2016 году спела с бывшим мужем в Кремле. Она назвала их дуэт "прекрасным".

"Наши песни - это история. Они приносят людям радость, и я этому очень рада!" - заявила артистка.

Ранее Королева порадовалась, что ее сын Архип не интересуется шоу-бизнесом.

Шоу-бизнес,Наташа Королева,Игорь Николаев,
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