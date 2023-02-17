Актриса Лужина заявила, что Барбара Брыльска "выжила из ума"

"Я до сих пор вспоминаю советское время, когда старинные города, которые даже находились недалеко от Москвы, например, Кострома, были запыленными. А сейчас они все просто светятся. Не знаю, откуда Брыльска взяла вдруг про "грязь", каждый год прилетая к нам в Москву в течение многих лет", - заявила Лужина.