Актриса Лужина заявила, что Барбара Брыльска "выжила из ума"

Актриса Лариса Лужина прокомментировала в беседе с mk.ru критику Барбары Брыльской о малых городах России. Лужина заявила, что Брыльска "выжила из ума".
Она отметила, что потеряла уважение к коллеге после негативных высказываний. Более того, теперь артистка не хочет с ней общаться. Актриса уверила, что все российские города чистые.
"Я до сих пор вспоминаю советское время, когда старинные города, которые даже находились недалеко от Москвы, например, Кострома, были запыленными. А сейчас они все просто светятся. Не знаю, откуда Брыльска взяла вдруг про "грязь", каждый год прилетая к нам в Москву в течение многих лет", - заявила Лужина.
Ранее Лужина рассказала, как Владимир Высоцкий заступился за нее во время нападения с ножом.