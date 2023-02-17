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15 минут назад

Актриса Лужина заявила, что Барбара Брыльска "выжила из ума"

Газета.Ru

Актриса Лариса Лужина прокомментировала в беседе с mk.ru критику Барбары Брыльской о малых городах России. Лужина заявила, что Брыльска "выжила из ума".

Актриса Лужина заявила, что Барбара Брыльска "выжила из ума"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она отметила, что потеряла уважение к коллеге после негативных высказываний. Более того, теперь артистка не хочет с ней общаться. Актриса уверила, что все российские города чистые.

"Я до сих пор вспоминаю советское время, когда старинные города, которые даже находились недалеко от Москвы, например, Кострома, были запыленными. А сейчас они все просто светятся. Не знаю, откуда Брыльска взяла вдруг про "грязь", каждый год прилетая к нам в Москву в течение многих лет", - заявила Лужина.

Ранее Лужина рассказала, как Владимир Высоцкий заступился за нее во время нападения с ножом.

Шоу-бизнес,Барбара Брыльска,Лариса Лужина,
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