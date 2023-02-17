Рабочая группа по уехавшим из России артистам обсудила лишение их званий

Созданная в Госдуме рабочая группа по уехавшим из России деятелям культуры обсудила, как законодательно действовать в отношении таких артистов. Об этом сообщает РИА Новости.
В думском комитете по культуры уточнили, что предложения направлены председателю Госдумы Вячеславу Володину.
Известно, что рабочая группа, помимо прочего, обсудила механизм по лишению званий уехавших артистов.
Ранее сообщалось, что концертная индустрия в России за 2022 год лишилась 30% отечественных исполнителей. Главными причинами спада глава «МТС Энтертейнмент» Михаил Минин считает отъезд из страны артистов, умевших собирать большие стадионные и клубные концерты.