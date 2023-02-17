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28 минут назад

Рабочая группа по уехавшим из России артистам обсудила лишение их званий

Газета.Ru

Созданная в Госдуме рабочая группа по уехавшим из России деятелям культуры обсудила, как законодательно действовать в отношении таких артистов. Об этом сообщает РИА Новости.

Рабочая группа по уехавшим из России артистам обсудила лишение их званий
Фото: Телеграм-канал «Рената Литвинова»Телеграм-канал «Рената Литвинова»

В думском комитете по культуры уточнили, что предложения направлены председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Известно, что рабочая группа, помимо прочего, обсудила механизм по лишению званий уехавших артистов.

Ранее сообщалось, что концертная индустрия в России за 2022 год лишилась 30% отечественных исполнителей. Главными причинами спада глава «МТС Энтертейнмент» Михаил Минин считает отъезд из страны артистов, умевших собирать большие стадионные и клубные концерты.

Шоу-бизнес,Вячеслав Володин,Госдума,
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