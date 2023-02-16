Большой концерт Глюкозы в Москве неожиданно отменили

До последнего готовилась изо всех сил. К сожалению, наша встреча не состоится. Мой концерт придется перенести. Я сожалею об этом. Но не все зависит от меня. Простите, что сообщаю так поздно. Я была уверена, что все получится, — написала Глюкоза.