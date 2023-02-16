Волочкову раскритиковали за однообразные танцы в соцсетях

Балерина Анастасия Волочкова выложила в Instagram видеоролик, на котором она показывает танцевальные движения из балета "Кармен". Однако фанаты раскритиковали танцовщицу за однообразный контент.
"Эти движения раз в три дня вы выкладывайте и под эту музыку. Что меняется?"; "Золотая наша! Вы что нибудь другое умеете? А то одно и тоже…"; "Ох, Анастасия Юрьевна, пока вы жестоко истязаете "Кармен", просекко сам себя не выпьет! Каждый должен заниматься своим делом", - написали фанаты.
Недавно балерина выступила в шоу "Балерина и Кукла в зазеркалье цирка" с Таней Тузовой. Несмотря на недавний скандал с "пьяным" интервью артистки, ей удалось собрать полный зал.
Ранее Волочкова сравнила песенный дебют Загитовой с профессиональным караоке.