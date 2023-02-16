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47 минут назад

Волочкову раскритиковали за однообразные танцы в соцсетях

Газета.Ru

Балерина Анастасия Волочкова выложила в Instagram видеоролик, на котором она показывает танцевальные движения из балета "Кармен". Однако фанаты раскритиковали танцовщицу за однообразный контент.

Волочкову раскритиковали за однообразные танцы в соцсетях
Фото: Из личного архива Анастасии ВолочковойИз личного архива Анастасии Волочковой

"Эти движения раз в три дня вы выкладывайте и под эту музыку. Что меняется?"; "Золотая наша! Вы что нибудь другое умеете? А то одно и тоже…"; "Ох, Анастасия Юрьевна, пока вы жестоко истязаете "Кармен", просекко сам себя не выпьет! Каждый должен заниматься своим делом", - написали фанаты.

Недавно балерина выступила в шоу "Балерина и Кукла в зазеркалье цирка" с Таней Тузовой. Несмотря на недавний скандал с "пьяным" интервью артистки, ей удалось собрать полный зал.

Ранее Волочкова сравнила песенный дебют Загитовой с профессиональным караоке.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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