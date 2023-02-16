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17 минут назад

Скончался близкий друг Киркорова и его бывший директор Геннадий Рыбак

Газета.Ru

Музыкант Филипп Киркоров в Instagram сообщил о смерти своего близкого друга и бывшего директора Геннадия Рыбака.

Скончался бывший директор Киркорова Геннадий Рыбак
Фото: соцсетисоцсети

"Ты организовал сотни моих концертов, открывая для зрителей новые гастрольные города. Ты был не просто директор, ты был частью моей семьи, твое огромное сердце дарило любовь и тепло всей моей семье, ты окружал заботой меня и моих детей", - написал Киркоров.

По словам певца, Рыбак скончался от рака. Музыкант уточнил, что у них с бывшим директором были разногласия, однако месяц назад им удалось зарыть топор войны. Киркоров назвал Рыбака настоящим профессионалом своего дела и отметил, что тот задал достаточно высокую планку в сфере работы менеджера с артистом.

Ранее умер народный артист России Евгений Шокин.

Шоу-бизнес,Евгений Шокин,Филипп Киркоров,
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