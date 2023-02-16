Скончался бывший директор Киркорова Геннадий Рыбак

"Ты организовал сотни моих концертов, открывая для зрителей новые гастрольные города. Ты был не просто директор, ты был частью моей семьи, твое огромное сердце дарило любовь и тепло всей моей семье, ты окружал заботой меня и моих детей", - написал Киркоров.

По словам певца, Рыбак скончался от рака. Музыкант уточнил, что у них с бывшим директором были разногласия, однако месяц назад им удалось зарыть топор войны. Киркоров назвал Рыбака настоящим профессионалом своего дела и отметил, что тот задал достаточно высокую планку в сфере работы менеджера с артистом.