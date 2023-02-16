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55 минут назад

Поклонники заподозрили, что Акиньшина покинула Россию вместе с Козловским

Слово и Дело

Оксана Акиньшина уехала из России. Актриса проводит время в Нью-Йорке.

Поклонники заподозрили, что Акиньшина покинула Россию вместе с Козловским
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Звезда кино впервые за долгое время опубликовала фотографию на своей странице в соцсети. По фону снимка подписчики сразу догадались, что она находится в Нью-Йорке. Кадр сделан в знаменитом Центральном парке. Пользователи отметили и другую деталь: на фотографии актриса выглядит абсолютно счастливой.

Подписчики предположили, что в США звезда отправилась не одна, а с Данилой Козловским. В последнее время пару часто видели вместе. Кроме того, в Нью-Йорке вместе с бывшей возлюбленной Козловского живет и его дочь, которую он периодически навещает.

Официально звезды свой роман не подтверждали и вообще стараются избегать журналистов. Однако поклонники уверены, что роман между актерами завязался еще на съемках фильма «Чернобыль», где они сыграли главные роли. Премьера картины состоялась в апреле 2021 года.

Шоу-бизнес,Оксана Акиньшина,Данила Козловский,
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