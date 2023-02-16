Поклонники заподозрили, что Акиньшина покинула Россию вместе с Козловским

Оксана Акиньшина уехала из России. Актриса проводит время в Нью-Йорке.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Звезда кино впервые за долгое время опубликовала фотографию на своей странице в соцсети. По фону снимка подписчики сразу догадались, что она находится в Нью-Йорке. Кадр сделан в знаменитом Центральном парке. Пользователи отметили и другую деталь: на фотографии актриса выглядит абсолютно счастливой.

Подписчики предположили, что в США звезда отправилась не одна, а с Данилой Козловским. В последнее время пару часто видели вместе. Кроме того, в Нью-Йорке вместе с бывшей возлюбленной Козловского живет и его дочь, которую он периодически навещает.