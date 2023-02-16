Джиган прокомментировал свое нахождение в психиатрической клинике

Вчера мы сообщали, что рэпер Джиган находится в частной психиатрической клинике в Москве, а сегодня застали артиста выходящим из этого медицинского учреждения — эксклюзивные кадры прилагаются!

Фото: Super.ru Super.ru

Спустя некоторое время после публикации материала подоспел и комментарий происходящего от самого Джигана. Вот что рэпер поведал Super.

Во-первых, Денис снова завел старую песню про спину: «Я лечу свои травмы, у меня просто тут друзья-врачи!»

Во-вторых, мы узнали, что супруга Джигана Оксана Самойлова не навещает мужа в клинике. К слову, сам кумир миллионов не видит в этом ничего криминального.

«Меня не надо навещать, — заявляет артист. — Я сам могу ездить куда угодно, при чем тут Оксана?»