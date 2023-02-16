Джиган прокомментировал свое нахождение в психиатрической клинике

Вчера мы сообщали, что рэпер Джиган находится в частной психиатрической клинике в Москве, а сегодня застали артиста выходящим из этого медицинского учреждения — эксклюзивные кадры прилагаются!
Спустя некоторое время после публикации материала подоспел и комментарий происходящего от самого Джигана. Вот что рэпер поведал Super.
Во-первых, Денис снова завел старую песню про спину: «Я лечу свои травмы, у меня просто тут друзья-врачи!»
Во-вторых, мы узнали, что супруга Джигана Оксана Самойлова не навещает мужа в клинике. К слову, сам кумир миллионов не видит в этом ничего криминального.
«Меня не надо навещать, — заявляет артист. — Я сам могу ездить куда угодно, при чем тут Оксана?»
Но, как выяснилось, любимая жена, бизнесвумен и многодетная мама хоть и не бегает на свидание к мужу с мандаринами, но о его здоровье все же беспокоится. «Она переживает, конечно, что я дед поломанный весь», — добродушно отшутился суровый рэпер.