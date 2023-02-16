Джигана заметили возле психиатрической клиники в Москве

Российского рэпера Джигана в четверг, 16 февраля, заметили у психиатрической клиники «Роса» в Москве. Видеозапись с ним опубликовало издание Super.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мы заметили Джигана на пороге клиники "Роса" — вчера мы выяснили, что он находится в частном психиатрическом учреждении», — говорится в сообщении.

На кадрах артист покидает медицинское учреждение в сопровождении женщины и садится в такси эконом-класса.

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Накануне издание сообщало, что клиника, где заметили Джигана, специализируется на реабилитации клиентов после перенесенных психозов, нервных срывов, депрессивных состояний, а также при наркотической, алкогольной и табачной зависимостях. Кроме того, в центре занимаются проблемами с неврологией: лечат позвоночник и опорно-двигательную систему.