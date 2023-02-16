Бузова поделилась новыми снимками в купальнике

Певица и телеведущая Ольга Бузова показала подписчикам личного блога, как проводит время в перерыве между съемками нового сезона шоу "Звезды в Африке".
На новых фотографиях 37-летняя Ольга Бузова позирует рядом с бассейном в ярко-оранжевом купальнике модели монокини.
"Я все-таки настаиваю, чтобы в моей ленте были красочные летние фотографии, ведь у меня сейчас #летовфеврале. Взять купальник с собой, чтобы быстро сфоткаться после мотора - это про меня", - подписала серию снимков звезда.
Подписчики отметили, что звезда в отличной форме.
"Просто огонь",
"Бесподобная фигура",
"Оля, ты идеальная женщина",
"Богиня с идеальным телом",
"Красивые формы",
"Ваша фигура стала более женственной", - написали пользователи в комментариях.
Ольга Бузова вместе со своим коллегой Михаилом Галустяном сейчас находятся в ЮАР, где проходят съемки экстремально-приключенческого шоу "Новые звезды в Африке". Известно, что в отличие от предыдущих сезонов, условия новой версии шоу ужесточены — теперь у участников изначально не будет никакой еды. Им придется зарабатывать кухонную утварь, еду и предметы первой необходимости.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова опубликовала обнаженные фото в ванне.