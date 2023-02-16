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1 час назад

Ольга Бузова поделилась новыми снимками в купальнике

Газета.Ru

Певица и телеведущая Ольга Бузова показала подписчикам личного блога, как проводит время в перерыве между съемками нового сезона шоу "Звезды в Африке".

Бузова поделилась новыми снимками в купальнике
Фото: buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На новых фотографиях 37-летняя Ольга Бузова позирует рядом с бассейном в ярко-оранжевом купальнике модели монокини.

"Я все-таки настаиваю, чтобы в моей ленте были красочные летние фотографии, ведь у меня сейчас #летовфеврале. Взять купальник с собой, чтобы быстро сфоткаться после мотора - это про меня", - подписала серию снимков звезда.

Подписчики отметили, что звезда в отличной форме.

"Просто огонь",

"Бесподобная фигура",

"Оля, ты идеальная женщина",

"Богиня с идеальным телом",

"Красивые формы",

"Ваша фигура стала более женственной", - написали пользователи в комментариях.

Ольга Бузова вместе со своим коллегой Михаилом Галустяном сейчас находятся в ЮАР, где проходят съемки экстремально-приключенческого шоу "Новые звезды в Африке". Известно, что в отличие от предыдущих сезонов, условия новой версии шоу ужесточены — теперь у участников изначально не будет никакой еды. Им придется зарабатывать кухонную утварь, еду и предметы первой необходимости.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова опубликовала обнаженные фото в ванне.

Шоу-бизнес,Михаил Галустян,Ольга Бузова,
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