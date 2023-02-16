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1 час назад

Анна Седокова высказалась об общении с бывшими коллегами по «ВИА Гре»

Мослентаиещё 1

Об общении с бывшими коллегами по группе «ВИА Гра» высказалась в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певица Анна Седокова. Она подчеркнула, что почти 20 лет игнорировала любые связанные с группой вопросы, но наконец-то готова ответить на них.

Седокова высказалась об общении с бывшими коллегами по «ВИА Гре»
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.comKomsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

«Ни с кем из группы я не дружу. Когда я ушла, мне больше никто не писал и не звонил. Только Надя (Мейхер) однажды. Как будто меня не существовало никогда», — рассказала Седокова.

Она добавила, что позднее встречалась с другими участницами музыкального коллектива на съемках шоу «Хочу к Меладзе», но пообщались они вскользь.

«Я любила всех безумно! Они были моя семья, мои сестры, мои лучшие друзья!» — призналась Седокова.

Артистка отметила, что у нее не было других близких людей, поэтому стать свидетельницей на своей первой свадьбе она попросила одну из солисток «ВИА Гры» — Татьяну Найник.

«Таня меня поддержала. Но потом мы потерялись», — поделилась она.

Седокова ушла из группы в 2004 году из-за беременности. Сейчас ее старшей дочери Алине 18 лет. Также у певицы есть 11-летняя дочь Моника и пятилетний сын Гектор.

«Я мама! А это важнее всех карьер в мире!» — подчеркнула она в сторис.

Ранее Седокова назвала главную сложность в борьбе с лишним весом. По мнению артистки, нужно настоящее мужество, чтобы начать худеть, а потом главное — не сдаваться.

Шоу-бизнес,Татьяна Найник,Анна Седокова,
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