Седокова высказалась об общении с бывшими коллегами по «ВИА Гре»

Об общении с бывшими коллегами по группе «ВИА Гра» высказалась в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певица Анна Седокова. Она подчеркнула, что почти 20 лет игнорировала любые связанные с группой вопросы, но наконец-то готова ответить на них.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

«Ни с кем из группы я не дружу. Когда я ушла, мне больше никто не писал и не звонил. Только Надя (Мейхер) однажды. Как будто меня не существовало никогда», — рассказала Седокова.

Она добавила, что позднее встречалась с другими участницами музыкального коллектива на съемках шоу «Хочу к Меладзе», но пообщались они вскользь.

«Я любила всех безумно! Они были моя семья, мои сестры, мои лучшие друзья!» — призналась Седокова.

Артистка отметила, что у нее не было других близких людей, поэтому стать свидетельницей на своей первой свадьбе она попросила одну из солисток «ВИА Гры» — Татьяну Найник.

«Таня меня поддержала. Но потом мы потерялись», — поделилась она.

Седокова ушла из группы в 2004 году из-за беременности. Сейчас ее старшей дочери Алине 18 лет. Также у певицы есть 11-летняя дочь Моника и пятилетний сын Гектор.

«Я мама! А это важнее всех карьер в мире!» — подчеркнула она в сторис.