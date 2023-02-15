Дочь Кафельникова снялась в костюме на голое тело

Дочь титулованного российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеся стала лицом новой рекламной кампании российского бренда. Снимки появились в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Алеся Кафельникова приняла участие в съемке новой весенне-летней коллекции одежды бренда Love Republic. Образ модели дополнили открытые босоножки на каблуках, ремень с золотой пряжкой и массивные серьги.

В конце декабря Алеся Кафельникова опубликовала фото в красном бикини. Внимательные поклонники обратили внимание на изменившуюся фигуру модели и раскритиковали ее. По их мнению, Алеся увеличила себе грудь или умело использует фотошоп.

Модель замужем за бизнесменом Георгием Петришиным, они официально расписались в мае 2021 года, а через два месяца у них родилась дочь, которую назвали Киарой. Девочка носит фамилию своего знаменитого деда, олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова, об этом Алеся говорила в личном блоге.