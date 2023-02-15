Ревва отменил выступления в Краснодаре и Ростове-на-Дону

Комик и певец Александр Ревва отменил свои концерты в Краснодаре и Ростове-на-Дону которые были запланированы на 15 и 16 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что причиной отмен стали «технические проблемы». По словам самого Реввы, перенос связан с не зависящими от артиста обстоятельствами, которые не позволяют организовать качественное проведение концерта. При этом мероприятия всё равно состоятся – их перенесли на осень 2023 года.
Ранее один из участников СВО записал обращение от имени батальона «Тигр» и Кубанского казачьего войска, в котором призвала жителей Краснодара бойкотировать концерт Реввы из-за антивоенной позиции последнего.