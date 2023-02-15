Глюкоза будет вести новое шоу

Певица Глюкоза станет ведущей шоу «Бьюти Баттл». В новом проекте, который стартует на ТНТ, будут соревноваться лучшие российские стилисты-парикмахеры.
Для стилистов подготовили необычные и сложные челленджи. 16 участников разделятся на восемь пар и смогут продемонстрировать свои навыки в командных и индивидуальных соревнованиях. Конкурсантам нужно будет собрать образ в жанре кино или придумать стиль под окрас животных.
При этом организаторы в каждом конкурсе будут менять предполагаемые обстоятельства.
«Я как ведущая буду выступать неким проводником между жюри и участниками. Конечно, сделать прическу за них я не смогу, хоть и умею, но буду стараться поддерживать, ведь понимаю, что для каждого стилиста этот проект — огромный шанс изменить свою судьбу», — рассказала о своем участии в проекте Глюкоза.
Для отбора достойных претендентов кастинги прошли по всей России. Определять, кто станет лучшим стилистом-парикмахером страны, будет компетентное жюри. Одной из судей станет fashion-блогер Карина Нигай.