В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
58 минут назад

Глюкоза будет вести новое шоу «Бьюти Баттл»

Слово и Дело

Певица Глюкоза станет ведущей шоу «Бьюти Баттл». В новом проекте, который стартует на ТНТ, будут соревноваться лучшие российские стилисты-парикмахеры.

Глюкоза будет вести новое шоу
Фото: слово и делослово и дело

Для стилистов подготовили необычные и сложные челленджи. 16 участников разделятся на восемь пар и смогут продемонстрировать свои навыки в командных и индивидуальных соревнованиях. Конкурсантам нужно будет собрать образ в жанре кино или придумать стиль под окрас животных.

При этом организаторы в каждом конкурсе будут менять предполагаемые обстоятельства.

«Я как ведущая буду выступать неким проводником между жюри и участниками. Конечно, сделать прическу за них я не смогу, хоть и умею, но буду стараться поддерживать, ведь понимаю, что для каждого стилиста этот проект — огромный шанс изменить свою судьбу», — рассказала о своем участии в проекте Глюкоза.

Для отбора достойных претендентов кастинги прошли по всей России. Определять, кто станет лучшим стилистом-парикмахером страны, будет компетентное жюри. Одной из судей станет fashion-блогер Карина Нигай.

Шоу-бизнес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители