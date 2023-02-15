Глюкоза будет вести новое шоу

«Я как ведущая буду выступать неким проводником между жюри и участниками. Конечно, сделать прическу за них я не смогу, хоть и умею, но буду стараться поддерживать, ведь понимаю, что для каждого стилиста этот проект — огромный шанс изменить свою судьбу», — рассказала о своем участии в проекте Глюкоза.