Звезда "Папиных дочек" Казаков ответил на обвинения падчерицы

Скандал начался с того, что Казаков обвинил свою жену Елену в том, что та оставила его в тяжелой ситуации - съехала с общим сыном Мирославом и дочерью от предыдущих отношений Викторией. А сам Михаил, между тем, нуждается в поддержке после падения с 12-го этажа и получения тяжелых травм. После этого падчерица актера заявила, что жить с отчимом было невозможно, так как он якобы принимал запрещенные препараты, чтобы справиться с болью, и вследствие этого вел себя неадекватно и агрессивно.