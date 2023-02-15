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1 час назад

Звезда "Папиных дочек" Казаков ответил на обвинения падчерицы в агрессивном поведении в свой адрес

Суть событийиещё 1

Актер Михаил Казаков, получивший широкую известность благодаря роли в ситкоме "Папины дочки", готовится к противостоянию с женой Еленой. Артист ответил на обвинения своей несовершеннолетней падчерицы и сообщил о том, что нанял адвоката для грядущих споров.

Звезда "Папиных дочек" Казаков ответил на обвинения падчерицы
Фото: Суть событийСуть событий

"То, что происходит, — это самое настоящее безумие", - сказал он.

Казаков заявил, что не намерен опровергать все слова приемной дочери, но у него имеется большой вопрос.

"Во-первых, по закону РФ ребенок не может давать интервью без разрешения двух родителей", - цитирует Михаила издание "Вечерняя Москва".

Скандал начался с того, что Казаков обвинил свою жену Елену в том, что та оставила его в тяжелой ситуации - съехала с общим сыном Мирославом и дочерью от предыдущих отношений Викторией. А сам Михаил, между тем, нуждается в поддержке после падения с 12-го этажа и получения тяжелых травм. После этого падчерица актера заявила, что жить с отчимом было невозможно, так как он якобы принимал запрещенные препараты, чтобы справиться с болью, и вследствие этого вел себя неадекватно и агрессивно.

Шоу-бизнес,Михаил Казаков,
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