Тодоренко оправдалась за отсутствие фотографий с мужем

Ведущая Регина Тодоренко объяснила почему перестала выкладывать фотографии с мужем Владом Топаловым. Об этом пишет портал «Слово и дело».
Ранее в соцсетях телеведущей перестали появляться совместные снимки с супругом. Поклонники посчитали это нехорошим знаком, фанаты заподозрили, что в семье произошел разлад. Однако Регина поспешила успокоить подписчиков, заверив, что в отношениях с мужем все в порядке.
«Мы наслаждаемся друг другом и меньше времени стали проводить в соцсетях. Просто кайфуем», — написала Тодоренко.
Напомним, не так давно Регина вернулась из отпуска на Мальдивах, куда ездила без супруга. Телеведущая отдыхала с детьми, а Влад остался дома. Масла в огонь добавила песня «Я не верю больше твоим словам», которую супруги вместе исполнили на телешоу «Конфетка». Композиция о расставании растрогала поклонников, но вместе с тем появились слухи, что у пары проблемы в браке.