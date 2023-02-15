Тодоренко оправдалась за отсутствие фотографий с мужем

Ранее в соцсетях телеведущей перестали появляться совместные снимки с супругом. Поклонники посчитали это нехорошим знаком, фанаты заподозрили, что в семье произошел разлад. Однако Регина поспешила успокоить подписчиков, заверив, что в отношениях с мужем все в порядке.

Напомним, не так давно Регина вернулась из отпуска на Мальдивах, куда ездила без супруга. Телеведущая отдыхала с детьми, а Влад остался дома. Масла в огонь добавила песня «Я не верю больше твоим словам», которую супруги вместе исполнили на телешоу «Конфетка». Композиция о расставании растрогала поклонников, но вместе с тем появились слухи, что у пары проблемы в браке.