Юлия Меньшова сравнила Боню с Бузовой

Блогер поделилась с телеведущей трудностями работы с некоторыми звездами. Как призналась Краснова, ей тяжело было притереться к соведущей по программе «Злые языки» Виктории Бони. Наталья пояснила, что все дело в манере общения Виктории. Юмористка назвала Боню «Звездой» и сравнила с Ольгой Бузовой.