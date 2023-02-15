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1 час назад

Юлия Меньшова высказалась о Бузовой: Сама повесила себе на грудь награду звезды

runews24.ru

Блогер поделилась с телеведущей трудностями работы с некоторыми звездами. Как призналась Краснова, ей тяжело было притереться к соведущей по программе «Злые языки» Виктории Бони. Наталья пояснила, что все дело в манере общения Виктории. Юмористка назвала Боню «Звездой» и сравнила с Ольгой Бузовой.

Юлия Меньшова сравнила Боню с Бузовой
Фото: ТАССТАСС

Меньшова сразу же отреагировала на высказывание о певице.

«Она сама себе эту награду на грудь повесила, как ты понимаешь», — скептически отозвалась Меньшова в своем шоу.

Краснова отметила, что она притерлась к телеведущей только ко второму сезону общего шоу. Сейчас ведущим удалось создать женский тандем и раскрывать каждого гостя шоу.

Шоу-бизнес,Виктория Боня,Юлия Меньшова,
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