Юлия Меньшова сравнила Боню с Бузовой

Блогер поделилась с телеведущей трудностями работы с некоторыми звездами. Как призналась Краснова, ей тяжело было притереться к соведущей по программе «Злые языки» Виктории Бони. Наталья пояснила, что все дело в манере общения Виктории. Юмористка назвала Боню «Звездой» и сравнила с Ольгой Бузовой.
Меньшова сразу же отреагировала на высказывание о певице.
«Она сама себе эту награду на грудь повесила, как ты понимаешь», — скептически отозвалась Меньшова в своем шоу.
Краснова отметила, что она притерлась к телеведущей только ко второму сезону общего шоу. Сейчас ведущим удалось создать женский тандем и раскрывать каждого гостя шоу.