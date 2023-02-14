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45 минут назад

Исполнительница роли Пуговки вернется в продолжении сериала "Папины дочки"

ТАССиещё 4

Екатерина Старшова, исполнившая роль младшей дочери - Пуговки - в сериале СТС "Папины дочки", вернется в его продолжении. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра START во вторник.

Старшова вернется в продолжении сериала "Папины дочки"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Екатерина Старшова, сыгравшая знаменитую Пуговку, снимается в продолжении сериала СТС "Папины дочки", за производство которого отвечает START. Актриса и фигуристка присоединилась к коллегам спустя 10 лет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что к продолжению "Папиных дочек" вернулись актеры Андрей Леонов, Филипп Бледный, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко и Татьяна Орлова. В центре сюжета будет история другого многодетного отца-одиночки. Им станет Веник (Филипп Бледный), которого в канун годовщины бросит с четырьмя дочками его жена Даша Васнецова.

"До последнего не была уверена, что смогу принять участие, потому что живу не в России и часто на гастролях с ледовым шоу. Но в итоге все получилось. <...> В новом сезоне Пуговки будет немного, но думаю, что зрителям куда интереснее будет наблюдать за основными персонажами и переживать вместе с ними их историю. Пуговка скорее станет отсылкой к старым сезонам, поводом поностальгировать", - привели в пресс-службе слова Старшовой.

В настоящее время Старшова получает фармацевтическое образование и выступает в ледовых шоу.

Согласно информации START, в новый сезон войдет 20 эпизодов. Режиссером выступил Александр Жигалкин. Работа над первыми "Папиными дочками" началась 13 июля 2007 года. Всего в эфир СТС вышло 20 сезонов и 410 серий.

Шоу-бизнес,Филипп Бледный,Екатерина Старшова,Александр Жигалкин,Мирослава Карпович,Татьяна Орлова,Андрей Леонов,Александр Олешко,Нонна Гришаева,
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