Шоумен и телеведущий Иван Ургант выпустил новую песню под своим сценическим псевдонимом Гриша Ургант. Кавер-версия песни «Моя любовь на пятом этаже» рок-группы «Секрет» появилась на цифровых площадках в ночь на 14 февраля.

До этого Ургант сообщал об отмене своего московского концерта на территории дизайн-завода «Флакон», о причинах которой не рассказал. «Что, конечно, стало полной неожиданностью для всех. Как поется в песне: