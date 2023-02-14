Шоумен и телеведущий Иван Ургант выпустил новую песню под своим сценическим псевдонимом Гриша Ургант. Кавер-версия песни «Моя любовь на пятом этаже» рок-группы «Секрет» появилась на цифровых площадках в ночь на 14 февраля.
До этого Ургант сообщал об отмене своего московского концерта на территории дизайн-завода «Флакон», о причинах которой не рассказал. «Что, конечно, стало полной неожиданностью для всех. Как поется в песне:
«Мне не понять и тебе не понять этого движения…» Убедительная просьба не поддаваться панике и унынию и организованно дождаться следующего концерта», — писал он.
На днях Ургант написал трогательный пост о своей маме, советской и российской актрисе Валерии Киселевой. 7 февраля Киселевой могло бы исполниться 72 года.