В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
38 минут назад

Иван Ургант выпустил новую песню

Газета.Ru

Шоумен и телеведущий Иван Ургант выпустил новую песню под своим сценическим псевдонимом Гриша Ургант. Кавер-версия песни «Моя любовь на пятом этаже» рок-группы «Секрет» появилась на цифровых площадках в ночь на 14 февраля.

Иван Ургант выпустил новую песню
Фото: соцсетисоцсети

До этого Ургант сообщал об отмене своего московского концерта на территории дизайн-завода «Флакон», о причинах которой не рассказал. «Что, конечно, стало полной неожиданностью для всех. Как поется в песне:

«Мне не понять и тебе не понять этого движения…» Убедительная просьба не поддаваться панике и унынию и организованно дождаться следующего концерта», — писал он.

На днях Ургант написал трогательный пост о своей маме, советской и российской актрисе Валерии Киселевой. 7 февраля Киселевой могло бы исполниться 72 года.

Шоу-бизнес,Валерия Киселева,Иван Ургант,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители