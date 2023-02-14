Сябитова заявила, что "порвет всем пасть" за Гузееву

Сваха и телеведущая Лариса Гузеева в эфире шоу «Злые языки» заявила, что всегда будет на стороне Ларисы Гузеевой.
Другие участники программы припомнили Сябитовой момент, в котором Гузеева назвала ее «наглой московской татаркой». По словам свахи, ее не оскорбили слова коллеги.
«Это комплимент. Я за Ларису всем пасть порву! Она для меня, как близкий родственник. Я могу ее ругать, а вы нет!» — говорит звезда.
Сябитова не стала комментировать вопросы о «дедовщине» на шоу «Давай поженимся!». Сваха не стала раскрывать гонорары ведущих программы.
«Я ее люблю! Как умную, талантливую, родную, любимую мою коллегу!» — высказалась Сябитова.