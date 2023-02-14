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30 минут назад

Бородина поделилась переживаниями о возрасте накануне 40-летия

Мослента

Переживаниями о возрасте поделилась с подписчиками в сторис Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) известная российская телеведущая и блогер Ксения Бородина. 8 марта звезде исполнится 40-лет.

Бородина поделилась переживаниями о возрасте накануне 40-летия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Понять не могу… Знаю, что есть подростковый кризис и 40 лет. Настроение прыгает, эмоции порой зашкаливают, хочется убежать и закрыться в комнате от всего. Хотя вроде бы из-за цифры совсем не переживаю», — пожаловалась она.

Звезда решила отнестись к себе бережно в этот период, принять свои переживания, больше отдыхать и не накручивать негативные мысли.

Ранее суть кризиса среднего возраста раскрыл известный певец Стас Пьеха.

«Я знаю только то, что до определенных лет у тебя в голове есть иллюзии относительно того, как жизнь устроена. Тебе кажется, что существует некая семейная система, в которую ты будешь постоянно включен», — поделился он.

Шоу-бизнес,Стас Пьеха,Ксения Бородина,
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