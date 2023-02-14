Михалков отсудил у Досталя и его жены более 20 млн рублей

Режиссёр Никита Михалков отсудил у продюсера Владимира Досталя и его жены Мариам Досталь 300 тысяч евро (более 23,6 млн рублей по текущему курсу), сообщает Mash.

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Напомним, как следовало из иска народного артиста России, поданного в конце прошлого года, четыре года назад супруги заняли у него около 25 миллионов рублей под расписку, но так и не вернули.

Поясняется, что ещё в 2019 году Михалков одолжил Досталю-старшему 16 миллионов под расписку, обещав вернуть в том же году, чего не сделал. Мариам Досталь также заняла у Никиты Сергеевича деньги - около 8,6 млн. За четыре года они не вернули и части суммы, поэтому Михалков обратился в суд.