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29 минут назад

Mash: Михалков отсудил у Досталя и его жены более 20 млн рублей

Российская Газетаиещё 1

Режиссёр Никита Михалков отсудил у продюсера Владимира Досталя и его жены Мариам Досталь 300 тысяч евро (более 23,6 млн рублей по текущему курсу), сообщает Mash.

Михалков отсудил у Досталя и его жены более 20 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, как следовало из иска народного артиста России, поданного в конце прошлого года, четыре года назад супруги заняли у него около 25 миллионов рублей под расписку, но так и не вернули.

Поясняется, что ещё в 2019 году Михалков одолжил Досталю-старшему 16 миллионов под расписку, обещав вернуть в том же году, чего не сделал. Мариам Досталь также заняла у Никиты Сергеевича деньги - около 8,6 млн. За четыре года они не вернули и части суммы, поэтому Михалков обратился в суд.

Владимир Досталь - известный продюсер кино и телевидения, как режиссёр снял фильмы "Здесь, на моей земле" (совместно с А. Чемодуровым, 1979) и "Февральский ветер" (1981). Продюсировал "Ширли-мырли" Владимира Меньшова, сериалы "Бандитский Петербург", "Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского", "Штрафбат", "Сыщики", "Раскол" и множество других. Сын режиссёра Николая Владимировича Досталя, старший брат скончавшегося в январе режиссёра Николая Николаевича Досталя.

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