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1 час назад

Бородина рассказала об эмоциональном кризисе перед 40-летием

Вечерняя Москва

Бородина рассказала об эмоциональном кризисе перед 40-летием
Фото: Youtube / Регина ТодоренкоYoutube / Регина Тодоренко

Известная российская телеведущая Ксения Бородина на своей странице в одной из социальных сетей призналась, что испытала кризис перед наступлением 40-летнего возраста.

Знаменитость поделилась, что в последнее время ее «накрыло» — настроение начало резко и часто меняться, а эмоции стали зашкаливать. По словам Бородиной, ей хочется убежать и закрыться в комнате от окружающих.

Теледива отметила, что для нее подобная перемена в эмоциональном фоне стала удивительной, поскольку она совершенно не переживает из-за собственного возраста.

В середине января Бородина жестко ответила жене своего экс-супруга Залине Башировой после комментариев фанатов экс-ведущей «Дома-2», написавших, что все ее бывшие мужья не отыскали никого красивее и лучше, чем она.

Баширова с иронией назвала бывших супругов Ксении Бородиной «бедолагами» и предложила помочь им в поисках. Владелица страницы сразу же ответила девушке, заметив, что Юрию Будагову нужно помочь найти номер телефона дочери, чтобы поздравить ее с Новым годом.

Шоу-бизнес,Ксения Бородина,
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