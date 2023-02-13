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7 минут назад

Нетребко выступит на фестивале в ФРГ вопреки требованиям отменить ее выход

Елена Прошина

Российская оперная певица Анна Нетребко вопреки требованиям властей города об отмене ее выступления примет участие в Международном майском фестивале в Висбадене в Германии. Об этом свидетельствует опубликованная на сайте мероприятия программа.

Нетребко выступит в ФРГ вопреки требованиям отменить ее выход
Фото: ТАССТАСС

Ранее власти немецкого города и федеральной земли направляли интенданту Гессенского государственного театра Висбадена, где пройдет фестиваль, Уве Эрику Лауфенбергу требование отменить выступление Нетребко. Но он отказался, отмечая, что украинские исполнители не возражают против ее выступления. При этом позже генконсул в земле Гессен Вадим Костюк сообщил, что музыкантам Украины запретили выступать вместе с Нетребко, так как она находится в санкционном списке их страны.

Также среди участников фестиваля оказалась российская группа Pussy Riot. Она выступит вместо музыкантов из Национального симфонического оркестра Украины.

Стоит отметить, что в июле отменили концерт Нетребко в Штутгарте. Причиной стала ее позиция по ситуации на Украине.

Шоу-бизнес,Вадим Костюк,Анна Нетребко,
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