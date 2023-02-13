Нетребко выступит в ФРГ вопреки требованиям отменить ее выход

Российская оперная певица Анна Нетребко вопреки требованиям властей города об отмене ее выступления примет участие в Международном майском фестивале в Висбадене в Германии. Об этом свидетельствует опубликованная на сайте мероприятия программа.

Ранее власти немецкого города и федеральной земли направляли интенданту Гессенского государственного театра Висбадена, где пройдет фестиваль, Уве Эрику Лауфенбергу требование отменить выступление Нетребко. Но он отказался, отмечая, что украинские исполнители не возражают против ее выступления. При этом позже генконсул в земле Гессен Вадим Костюк сообщил, что музыкантам Украины запретили выступать вместе с Нетребко, так как она находится в санкционном списке их страны.