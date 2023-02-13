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1 час назад

Российская актриса рассказала о закулисье экстремального шоу

Lenta.ru

Российская актриса, ведущая экстремального шоу «Суперниндзя» на канале СТС Валерия Астапова призналась, что сопереживала всем участникам на съемках проекта. О том, что происходило за кулисами программы, она рассказала в интервью Woman.ru.

Российская актриса рассказала о закулисье экстремального шоу
Фото: СоцсетиСоцсети

По словам Астаповой, съемки шоу проходили в суровых погодных условиях. «Максимально сопереживала каждому участнику (...). Сквозь дождь, пургу, слякоть (...) они проходили невероятные испытания. А рядом стояли их родные и плакали в мое плечо. Столько трясущихся рук никогда не держала!» — вспомнила она.

Ведущая добавила, что на площадке было холодно и ей приходилось утепляться.

«Согревающие стельки были везде, куда можно было их запихнуть», — уточнила она.

Астапова также заявила, что к концу съемочного процесса возненавидела пучок, в который убирала волосы. «Десять ночей подряд делать пучок, который стягивает волосы с такой силой, что кровь перестает поступать в мозг, непросто», — пожаловалась она. При этом, как отметила актриса, она рада, что в итоге эта прическа стала изюминкой ее образа.

«Суперниндзя» — экстремальное шоу, в котором участники проходят полосу препятствий. Ведущими передачи, помимо Астаповой, также стали блогер Дмитрий Масленников и регбист Василий Артемьев. Премьера телепроекта состоится 13 февраля на канале СТС.

Шоу-бизнес,Василий Артемьев,Дмитрий Масленников,
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