Российская актриса рассказала о закулисье экстремального шоу

Российская актриса, ведущая экстремального шоу «Суперниндзя» на канале СТС Валерия Астапова призналась, что сопереживала всем участникам на съемках проекта. О том, что происходило за кулисами программы, она рассказала в интервью Woman.ru.

Фото: Соцсети Соцсети

По словам Астаповой, съемки шоу проходили в суровых погодных условиях. «Максимально сопереживала каждому участнику (...). Сквозь дождь, пургу, слякоть (...) они проходили невероятные испытания. А рядом стояли их родные и плакали в мое плечо. Столько трясущихся рук никогда не держала!» — вспомнила она.

Ведущая добавила, что на площадке было холодно и ей приходилось утепляться.

«Согревающие стельки были везде, куда можно было их запихнуть», — уточнила она.

Астапова также заявила, что к концу съемочного процесса возненавидела пучок, в который убирала волосы. «Десять ночей подряд делать пучок, который стягивает волосы с такой силой, что кровь перестает поступать в мозг, непросто», — пожаловалась она. При этом, как отметила актриса, она рада, что в итоге эта прическа стала изюминкой ее образа.