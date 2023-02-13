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18 минут назад

Бородина пожаловалась на кризис перед 40-летием

Газета.Ru

Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась в социальных сетях, что испытала кризис перед 40-летием. Бородина сообщила, что в последнее время ее "накрыло" - настроение начало часто меняться, а эмоции – зашкаливают.

Бородина пожаловалась на кризис перед 40-летием
Фото: borodylia/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)borodylia/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

"Хочется убежать и закрыться в комнате от всего", - поделилась звезда.

Ведущая отметила, что для нее такая перемена в эмоциональном фоне стала удивительной, так как она совсем не переживает из-за своего возраста. Ранее Бородина заявила, что за ее блогом следят почти 7 млн мужчин. Она отметила, что представители противоположного пола составляют около 33% ее аудитории в соцсетях.

Шоу-бизнес,Ксения Бородина,
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