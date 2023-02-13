Представитель Агутина ответила на слухи о миллионной задолженности певца

Никаких задолженностей у певца Леонида Агутина нет. Об этом заявила Telegram-каналу «Звездач» концертный директор артиста Татьяна Ларина.

Ранее стало известно, что певец оказался в «черном списке» у налоговой службы. По информации «Комсомольской правды» , его задолженность составила 7 млн 972 тысячи рублей. При этом издание отметило, что неизвестно из-за чего мог возникнуть долг, возможно, он стал результатом сбоя, так как ранее артист аккуратно вносил все платежи.

В свою очередь представитель Леонида Агутина Татьяна Ларина опровергла информацию о долге.

«У нас нет никаких задолженностей», — подчеркнула она.

При этом Ларина выразила недоумение по поводу публикаций в СМИ, так как данные о налогах – конфиденциальная информация.