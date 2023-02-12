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28 минут назад

Наташа Королева раскрыла секрет долгого брака с Тарзаном

Мослента

Секрет долгого брака с актером и бодибилдером Тарзаном (Сергеем Глушко) раскрыла певица Наташа Королева в интервью MK.RU. В 2023 году звездная чета отмечает 20 лет совместной жизни.

Наташа Королева раскрыла секрет долгого брака с Тарзаном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Королева рассказала, что они с Тарзаном поддерживают друг друга во всех начинаниях. К примеру, певица интересуется успехами мужа в живописи, а он помогает ей с работой.

«Не знаю, послан ли он Богом мне, но я ему — точно. Его мамочка, наверное, намолила, что ему так повезло. Хотя я считаю, что мне тоже повезло с мужем, он уникальный. Люблю его!» — заключила звезда.

Знаменитость призналась, что они с супругом не используют никаких искусственных способов для поддержания отношений. При этом им никогда не бывает скучно.

«В нашем случае не дадут расслабиться ни на минуту. О чем ты говоришь? У меня семейка бурная: она не дает мне выдохнуть ни при каких обстоятельствах», — заявила артистка.

Ранее секретом долгих отношений поделились продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия. По их словам, сохранить брак помогают взаимные уступки.

Шоу-бизнес,Валерия,Сергей Глушко,Наташа Королева,Иосиф Пригожин,
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