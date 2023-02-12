Успенская рассказала о своих переживаниях из-за Баскова

Любовь Успенская рада, что проблемы со здоровьем Николая Баскова благополучно разрешились. Певица даже отметила, что ее коллега по шоу-бизнесу стал выглядеть лучше, чем до операции.
Своими переживаниями королева русского шансона поделилась с журналистами на вручении премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге, - информирует 5 канал.
«Он такой человек, который никогда не сдается. У него была сложная жизнь, он пережил операцию. Мы очень все переживали, действительно боялись за его здоровье, но Коля победил болезнь, Коля вернулся в строй», — сообщила Любовь Залмановна.
Также Успенская назвала Баскова «сумасшедшим работягой» и человеком безграничной доброты и щедрости.
Сам Басков лишь однажды прокомментировал свое состояние, рассказал, что у него были проблемы со связками.