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1 час назад

Успенская рассказала о своих переживаниях из-за Баскова

Ирина Лебедева

Любовь Успенская рада, что проблемы со здоровьем Николая Баскова благополучно разрешились. Певица даже отметила, что ее коллега по шоу-бизнесу стал выглядеть лучше, чем до операции.

Успенская рассказала о своих переживаниях из-за Баскова
Фото: © РИА Новости / Нина Зотина© РИА Новости / Нина Зотина

Своими переживаниями королева русского шансона поделилась с журналистами на вручении премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге, - информирует 5 канал.

«Он такой человек, который никогда не сдается. У него была сложная жизнь, он пережил операцию. Мы очень все переживали, действительно боялись за его здоровье, но Коля победил болезнь, Коля вернулся в строй», — сообщила Любовь Залмановна.

Также Успенская назвала Баскова «сумасшедшим работягой» и человеком безграничной доброты и щедрости.

Сам Басков лишь однажды прокомментировал свое состояние, рассказал, что у него были проблемы со связками.

Шоу-бизнес,Любовь Успенская,Николай Басков,
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