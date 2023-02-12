Собчак отреагировала на заявление певицы Славы

Ксения Собчак не оставила без внимания слова Анастасии Сланевской (певицы Славы), которая назвала журналистку «бегущей по границам» и сообщила, что та ее «бесит».

«Дорогая певица Слава, может, скажешь все это в лицо? Слабо интервью в стиле Оскара Кучеры и ответить на все эти важные вопросы?», - написала Собчак в микроблоге.

Ранее Анастасия Сланевская, известная публике под псевдонимом Слава, в микроблоге обругала Ксению Собчак, которая выступила в защиту Земфиры*. Сланевская назвала и певицу, и журналистку «предателями и лицемерами».

Она посоветовала вспомнить, когда рок-звезда дала свой последний концерт в России перед отъездом и заработала на россиянах. Как пишет ФАН, Земфира* дала концерты в Москве 24 и 26 февраля прошлого года. До этого она не выступала в столице шесть лет. А Собчак, по мнению исполнительницы, «бегает по границам».